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10 сентября, 03:11

Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Минобороны РФ: Восемь беспилотников уничтожены над Чёрным морем вблизи Крыма

Российские военные вновь помешали Киеву осуществить атаку на территории России. Как сообщили в Минобороны РФ, на этот раз восемь беспилотников самолётного типа были уничтожены в акватории Чёрного моря вблизи Крыма.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Республики Крым", — сказано в сообщении.

ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму

ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.

Обложка ©

Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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