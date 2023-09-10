Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Российские военные вновь помешали Киеву осуществить атаку на территории России. Как сообщили в Минобороны РФ, на этот раз восемь беспилотников самолётного типа были уничтожены в акватории Чёрного моря вблизи Крыма.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.