Свыше 20 человек пострадало в результате ракетной атаки Украины на Севастополь

В результате ракетной атаки Украины на Севастополь пострадало 24 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести", — написал глава города в телеграм-канале, уточнив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в полном объёме.

На месте работают все оперативные службы, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет, добавил губернатор.