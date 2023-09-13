Свыше 20 человек пострадало в результате ракетной атаки Украины на Севастополь
Развожаев: В результате ракетной атаки на Севастополь пострадало 24 человека
Михаил Развожаев на месте пожара в Севастополе после ракетной атаки. Обложка © t.me / РаZVожаев
В результате ракетной атаки Украины на Севастополь пострадало 24 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести", — написал глава города в телеграм-канале, уточнив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в полном объёме.
На месте работают все оперативные службы, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет, добавил губернатор.
Напомним, о ракетной атаке стало известно в ночь на 13 сентября. Как изначально сообщил Михаил Развожаев, произошло возгорание "не на гражданском объекте" в районе Килен-балки. Работала ПВО.