Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 02:44
3404

Свыше 20 человек пострадало в результате ракетной атаки Украины на Севастополь

Развожаев: В результате ракетной атаки на Севастополь пострадало 24 человека

<p>Михаил Развожаев на месте пожара в Севастополе после ракетной атаки. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/3849" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Михаил Развожаев на месте пожара в Севастополе после ракетной атаки. Обложка © t.me / РаZVожаев

В результате ракетной атаки Украины на Севастополь пострадало 24 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести", — написал глава города в телеграм-канале, уточнив, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в полном объёме.

Движение по Крымскому мосту перекрывали из-за работы ПВО

Движение по Крымскому мосту перекрывали из-за работы ПВО

На месте работают все оперативные службы, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет, добавил губернатор.

Напомним, о ракетной атаке стало известно в ночь на 13 сентября. Как изначально сообщил Михаил Развожаев, произошло возгорание "не на гражданском объекте" в районе Килен-балки. Работала ПВО.

Артур Лапсаков

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров