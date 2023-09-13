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13 сентября, 01:01

Движение по Крымскому мосту перекрывали из-за работы ПВО

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на час

Автомобильное движение на Крымском мосту перекрывали в ночь на среду. Сообщение о введении ограничений информационный центр об оперативной обстановке опубликовал в 2:46, а уже в 3:32 машины продолжили движение.

Причины временной приостановки движения не озвучивались. Водителей лишь попросили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям, поступающим от сотрудников транспортной безопасности.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — написали позже в телеграм-канале оперцентра.

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О том, что послужило причиной, стало известно позднее, когда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО ночью. На город была совершена ракетная атака.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал дату запуска автомобильного движения по восстановленной части Крымского моста. Напомним, что дорожное полотно было повреждено в результате теракта, который учинил киевский режим.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Илья Пушкарев
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