Движение по Крымскому мосту перекрывали из-за работы ПВО

Автомобильное движение на Крымском мосту перекрывали в ночь на среду. Сообщение о введении ограничений информационный центр об оперативной обстановке опубликовал в 2:46, а уже в 3:32 машины продолжили движение.

Причины временной приостановки движения не озвучивались. Водителей лишь попросили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям, поступающим от сотрудников транспортной безопасности.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — написали позже в телеграм-канале оперцентра.