Движение по Крымскому мосту перекрывали из-за работы ПВО
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на час
Автомобильное движение на Крымском мосту перекрывали в ночь на среду. Сообщение о введении ограничений информационный центр об оперативной обстановке опубликовал в 2:46, а уже в 3:32 машины продолжили движение.
Причины временной приостановки движения не озвучивались. Водителей лишь попросили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям, поступающим от сотрудников транспортной безопасности.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — написали позже в телеграм-канале оперцентра.
О том, что послужило причиной, стало известно позднее, когда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО ночью. На город была совершена ракетная атака.
Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал дату запуска автомобильного движения по восстановленной части Крымского моста. Напомним, что дорожное полотно было повреждено в результате теракта, который учинил киевский режим.
ТАСС / Мальгавко Сергей