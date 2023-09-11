Аналитик объяснил, почему Киев "перемкнуло" на Крымском мосту
Аналитик Лизан: Целью номер один для Киева является не Кремль, а Крымский мост
Настоящей идеей фикс и целью номер один для Киева является вовсе не Кремль, а Крымский мост, заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. По его словам, украинцев буквально "перемкнуло" на этом объекте ещё с того времени, когда он существовал лишь на бумаге в виде проекта.
"Из-за того, что когда-то Крым был их. Ну, а теперь они всё никак не могут понять, что для нашей власти этот мост представляет большую ценность, чем даже Кремль", — сказал Лизан в беседе с "Царьградом", напомнив, что за каждую атаку на мост от российских военных незамедлительно следовали удары возмездия.
Сейчас, как отметил эксперт, ВСУ предпочитают проводить атаки преимущественно ближе к российской границе. Поэтому в ближайшее время, по его мнению, там можно ожидать прилётов дронов и ракет.
Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.
VK / Крымский мост