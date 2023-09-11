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11 сентября, 17:09

Аналитик объяснил, почему Киев "перемкнуло" на Крымском мосту

Аналитик Лизан: Целью номер один для Киева является не Кремль, а Крымский мост

Настоящей идеей фикс и целью номер один для Киева является вовсе не Кремль, а Крымский мост, заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. По его словам, украинцев буквально "перемкнуло" на этом объекте ещё с того времени, когда он существовал лишь на бумаге в виде проекта.

"Из-за того, что когда-то Крым был их. Ну, а теперь они всё никак не могут понять, что для нашей власти этот мост представляет большую ценность, чем даже Кремль", — сказал Лизан в беседе с "Царьградом", напомнив, что за каждую атаку на мост от российских военных незамедлительно следовали удары возмездия.

Сейчас, как отметил эксперт, ВСУ предпочитают проводить атаки преимущественно ближе к российской границе. Поэтому в ближайшее время, по его мнению, там можно ожидать прилётов дронов и ракет.

Названа дата запуска движения по повреждённой части Крымского моста

Названа дата запуска движения по повреждённой части Крымского моста

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.

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VK / Крымский мост

Наталья Исакова
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