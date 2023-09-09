Названа дата запуска движения по повреждённой части Крымского моста

Движение по автомобильной части Крымского моста, повреждённой в результате украинского теракта в июле, будет запущено уже 15 сентября. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролётного строения", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".