Названа дата запуска движения по повреждённой части Крымского моста
Хуснуллин: Движение по восстановленной части Крымского моста запустят 15 сентября
Движение по автомобильной части Крымского моста, повреждённой в результате украинского теракта в июле, будет запущено уже 15 сентября. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролётного строения", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам зампреда правительства, на новом пролёте осталось проложить асфальт, сделать освещение и разметку.
Напомним, второй теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.
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