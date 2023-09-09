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9 сентября, 18:23

Названа дата запуска движения по повреждённой части Крымского моста

Хуснуллин: Движение по восстановленной части Крымского моста запустят 15 сентября

Движение по автомобильной части Крымского моста, повреждённой в результате украинского теракта в июле, будет запущено уже 15 сентября. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролётного строения", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам зампреда правительства, на новом пролёте осталось проложить асфальт, сделать освещение и разметку.

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Напомним, второй теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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