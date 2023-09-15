Американский журналист Гарланд Никсон назвал украинское правительство одним из худших в мире, так как оно отправило своих же граждан погибать на минных полях — настолько наплевательски к народу не относится ни одно государство в мире.

Вместе с тем эксперт обвинил Владимира Зеленского в том, что тот фактически продал свою страну крупным западным корпорациям, к примеру Blackrock или Goldman Sachs. По словам Никсона, все экономические эксперименты, проводимые Западом на территории Незалежной, в перспективе будут перенесены и на американскую землю.

"Нет никакого чёртова украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство", — высказался Никсон на своём YouTube-канале.