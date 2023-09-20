"Закопаю, и никто не найдёт": В Сеть попало страшное видео с пытками украинцев-уклонистов военкомами
Сотрудников украинского военкомата в Самборе обвинили в насилии над призывниками
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило двоих служащих военкомата в городе Самборе Львовской области в насилии по отношению к двоим призывникам, которых силой удерживали в здании военного комиссариата, били и морили голодом, заставляя пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Издевательства сотрудников военкомата в Самборе над призывником. Видео © T.me / LVIV.MEDIA
"Работники ГБР предъявили обвинение заместителю начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата. — Прим. Лайфа), а также военнослужащему — водителю этого отдела", — сказано в публикации.
Следствие выяснило, что военкомы незаконно удерживали и пытали как минимум двоих мужчин — жителей Харькова и Кривого Рога, задержанных при попытке незаконно пересечь границу с Польшей и доставленных в военкомат для дальнейшей отправки на фронт. На попавших в Сеть кадрах они угрожают уклонистам фразой "Закопаю, и никто не найдёт". Гособвинение требует ареста обоих обвиняемых без права на освобождение под залог.
Ранее на украинско-румынской границе задержали мужчин, которые хотели нелегально попасть в Румынию. Четверо мужчин планировали переправиться по реке Прут на надувном матрасе.
T.me / LVIV.MEDIA