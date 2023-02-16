Группа украинцев пыталась сбежать в Румынию на надувном матрасе, но была поймана

На украинско-румынской границе задержали мужчин, которые хотели переправиться по реке Прут на надувном матрасе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Незалежной.

"Четверо отчаянных задержаны на границе с Румынией при подготовке матраса к "переправе" через реку Прут", — говорится в телеграм-канале службы.