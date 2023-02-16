Группа украинцев пыталась сбежать в Румынию на надувном матрасе, но была поймана
Пограничники задержали украинцев, которые пытались попасть в Румынию на надувном матрасе
Украинские пограничники задержали мужчин, которые пытались попасть в Румынию на надувном матрасе. Фото © ДПСУ | Держприкордонслужба
На украинско-румынской границе задержали мужчин, которые хотели переправиться по реке Прут на надувном матрасе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Незалежной.
"Четверо отчаянных задержаны на границе с Румынией при подготовке матраса к "переправе" через реку Прут", — говорится в телеграм-канале службы.
Как уже писал Лайф, в настоящий момент территорию Украины запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее в стране на три месяца продлили военное положение и мобилизацию.