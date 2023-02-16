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16 февраля, 13:08

Группа украинцев пыталась сбежать в Румынию на надувном матрасе, но была поймана

Пограничники задержали украинцев, которые пытались попасть в Румынию на надувном матрасе

<p>Украинские пограничники задержали мужчин, которые пытались попасть в Румынию на надувном матрасе. Фото © <a href="https://t.me/DPSUkr/9622" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДПСУ | Держприкордонслужба</a></p>

Украинские пограничники задержали мужчин, которые пытались попасть в Румынию на надувном матрасе. Фото © ДПСУ | Держприкордонслужба

На украинско-румынской границе задержали мужчин, которые хотели переправиться по реке Прут на надувном матрасе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Незалежной.

"Четверо отчаянных задержаны на границе с Румынией при подготовке матраса к "переправе" через реку Прут", — говорится в телеграм-канале службы.

При попытке сбежать в Румынию пограничникам попались 13 украинцев

При попытке сбежать в Румынию пограничникам попались 13 украинцев

Как уже писал Лайф, в настоящий момент территорию Украины запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее в стране на три месяца продлили военное положение и мобилизацию.

Николь Вербер
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