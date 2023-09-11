Украинец на поезде, мотоцикле, авто, пешком и по реке сбежал в РФ, чтобы не попасть на фронт

В Брянской области задержали украинца, который сбежал из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию. Как сообщает SHOT, житель Черниговской области преодолевал путь на поезде, мотоцикле, машине, шёл пешком и даже вброд по реке.

По информации телеграм-канала, 37-летний Александр П. заранее подготовился к побегу: купил карты, GPS-навигатор, а также прихватил с собой накопленные средства. Из родного Бахмача он доехал на поезде в город Щорс, а оттуда на мотоцикле добрался до посёлка Лука и дальше уже пошёл своим ходом в сторону российской границы. Через несколько часов Александр вброд перешёл реку Снов и оказался на территории РФ. Там в районе посёлка Хоромное его подбросили до деревни Петрова Гута, где мужчину и задержали оперативники.

В общей сложности мужчина преодолел более 130 километров. Фото © Telegram / SHOT

В ходе допроса задержанный пояснил, что хотел убежать от мобилизации на Украине. Сейчас его показания проверяются.