В рядах Вооружённых сил Украины большое число "отказников": бойцы самовольно оставляют воинские части и покидают боевые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам пленного украинского бойца Богдана Куманского, людей в рядах ВСУ не хватает катастрофически: людей тянут со всех участков, чтобы "закрывать ими дыры", хотя никакой должной подготовки у них нет. Ситуацию осложняет и моральный дух украинских бойцов: воевать они не хотят и убегают с позиций и из частей.

"Моё подразделение — 118-я бригада, очень много отказников, которые не хотят идти воевать, потому что не хотят быть мясом", — признался пленный боец ВСУ.

Другой сдавший оружие украинский боец — Руслан Черников — рассказал, что контрнаступление — "это дорога в один конец" и все военные его 117-й бригады это прекрасно понимают. Он пояснил, что в рядах ВСУ напрочь отсутствует мотивация и какая-либо подготовка.

"Какое контрнаступление? Вместо техники нас кидают, ни техники, ни оружия, кидают как мясо живую силу, не обученный никто, <...> все понимают, что это дорога в один конец. Мне очень повезло", — сказал Черников.