Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка заявил, что не хочет быть включённым в списки на обмен пленными. Он захотел остаться в России.

Более того, он, Пиявка, не хочет жить в такой стране, как Украина, где его кинули "как кусок мяса". По словам мужчины, его поймали на работе и мобилизовали. А во время атаки командиры бросили мобилизованных и убежали.

"На мёртвых нас не захотели поменять (украинские командиры. — Прим. Лайфа). Выходили на наше руководство, чтобы нас, живых, троих на двухсотых (погибших. — Прим. Лайфа) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет", — объяснил Пиявка в разговоре с РИА "Новости".

Мужчина добавил, что среди мобилизованных есть 18-летние парни, которые только окончили школу, а также люди с психическими отклонениями.