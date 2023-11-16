Украинский пленный отказался от обмена и захотел остаться в России
Украинский военнопленный Пиявка решил отказаться от обмена и остаться в России
Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка заявил, что не хочет быть включённым в списки на обмен пленными. Он захотел остаться в России.
Более того, он, Пиявка, не хочет жить в такой стране, как Украина, где его кинули "как кусок мяса". По словам мужчины, его поймали на работе и мобилизовали. А во время атаки командиры бросили мобилизованных и убежали.
"На мёртвых нас не захотели поменять (украинские командиры. — Прим. Лайфа). Выходили на наше руководство, чтобы нас, живых, троих на двухсотых (погибших. — Прим. Лайфа) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет", — объяснил Пиявка в разговоре с РИА "Новости".
Мужчина добавил, что среди мобилизованных есть 18-летние парни, которые только окончили школу, а также люди с психическими отклонениями.
Ранее другой пленный рассказал, что бойцы ВСУ устраивают расправы над поддерживающими Россию жителями Запорожья. По его словам, народ боится положительно высказываться в сторону РФ, так как "приедут боевики — и разговор закончится". К такому исходу могут привести разговоры даже "среди своих".
ТАСС / Алексей Коновалов