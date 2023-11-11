Командование ВСУ выдало своим бойцам неправильные координаты, а во время боя отсиживалось в тылу. Об этом рассказали украинские морпехи, которые сдались в плен российским военным.

Как сообщили в Минобороны РФ, 9 ноября российские военные под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировали большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, 11 боевиков попали в плен.

"На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти", — рассказал пленный ВСУ.

Военный сообщил, что офицеров при переброске на левый берег с ними не было. А другой украинец дополнил, что командование в это время находилось в тылу.

Пленённые рассказали, что перед отправкой на фронт проходили учения, которые длились всего месяц. Во время подготовки солдаты роют окопы и изучают теорию. С оружием работают несколько раз, но пострелять успевают не все, добавили бойцы.