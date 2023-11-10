Роту группировки "Днепр" представили к госнаградам за срыв атаки морпехов ВСУ под Херсоном

Бойцов роты группировки "Днепр" представили к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили в ходе отражения атаки ВСУ. Об этом рассказали в пятницу, 10 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ. Украинские военные пытались высадиться на левом берегу реки Днепр, но профессионализм наших защитников разрушил эти планы.

"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что 9 ноября российские военные под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировали большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, 11 боевиков попали в плен.