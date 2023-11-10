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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 14:54
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Роту группировки "Днепр" представили к госнаградам за срыв атаки морпехов ВСУ под Херсоном

МО РФ: Российских бойцов наградили за отражение атаки ВСУ на левом берегу Днепра

Бойцов роты группировки "Днепр" представили к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили в ходе отражения атаки ВСУ. Об этом рассказали в пятницу, 10 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ. Украинские военные пытались высадиться на левом берегу реки Днепр, но профессионализм наших защитников разрушил эти планы.

"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что 9 ноября российские военные под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировали большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, 11 боевиков попали в плен.

Десант на Херсонщину: Куда Киев послал умирать своих морпехов
Десант на Херсонщину: Куда Киев послал умирать своих морпехов

А ранее Лайф писал, что 8 ноября украинская армия потеряла до 75 военных на Херсонском направлении. Кроме того, были уничтожены гаубица "Мста-Б" и три вражеских автомобиля.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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