Раскрыты данные о больших потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных на Херсонском направлении
За прошедшие сутки украинская армия потеряла до 75 военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелком и Алёшкинском. Потери противника составили до 75 военнослужащих", — информирует ведомство.
Помимо живой силы ВСУ, российские бойцы на этом направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и три автомобиля противника.
Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла до 330 военнослужащих на Донецком направлении за сутки. Труднее всего ВСУ пришлось в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Там по ним эффективно отработали подразделения Южной группировки войск.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo