За прошедшие сутки украинская армия потеряла до 75 военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелком и Алёшкинском. Потери противника составили до 75 военнослужащих", — информирует ведомство.

Помимо живой силы ВСУ, российские бойцы на этом направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и три автомобиля противника.