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9 ноября, 11:43

Раскрыты данные о больших потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных на Херсонском направлении

За прошедшие сутки украинская армия потеряла до 75 военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелком и Алёшкинском. Потери противника составили до 75 военнослужащих", — информирует ведомство.

Помимо живой силы ВСУ, российские бойцы на этом направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и три автомобиля противника.

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Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла до 330 военнослужащих на Донецком направлении за сутки. Труднее всего ВСУ пришлось в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Там по ним эффективно отработали подразделения Южной группировки войск.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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