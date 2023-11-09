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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 11:25
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ВСУ принесли в жертву свыше 300 своих бойцов на смертоносном Донецком направлении

МО РФ: До 330 военнослужащих потеряла украинская армия на Донецком направлении

До 330 военнослужащих потеряла украинская армия на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 9 ноября, в пресс-службе Минобороны. Труднее всего ВСУ пришлось в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Там по ним эффективно отработали подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Среди потерь противника на данном направлении в военном ведомстве назвали два танка, три боевые бронемашины, десять автомобилей. Кроме того, были поражены две арт-системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также орудие Д-30.

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта
Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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