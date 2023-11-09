ВСУ принесли в жертву свыше 300 своих бойцов на смертоносном Донецком направлении

До 330 военнослужащих потеряла украинская армия на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 9 ноября, в пресс-службе Минобороны. Труднее всего ВСУ пришлось в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Там по ним эффективно отработали подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Среди потерь противника на данном направлении в военном ведомстве назвали два танка, три боевые бронемашины, десять автомобилей. Кроме того, были поражены две арт-системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также орудие Д-30.