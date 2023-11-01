МО РФ рассказало о безуспешных атаках ВСУ, приводящих их к ещё большим потерям
Министр Шойгу: Отчаянные действия противника приводят ВСУ к ещё большим потерям
Потери украинской армии существенно выросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в среду, 1 ноября.
"Отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", — отметил глава Минобороны.
По словам Шойгу, силы украинских войск истощаются не только физически — растёт, по его данным, и деморализация личного состава.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны.