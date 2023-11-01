ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 10:09

МО РФ рассказало о безуспешных атаках ВСУ, приводящих их к ещё большим потерям

Министр Шойгу: Отчаянные действия противника приводят ВСУ к ещё большим потерям

Потери украинской армии существенно выросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в среду, 1 ноября.

"Отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", — отметил глава Минобороны.

По словам Шойгу, силы украинских войск истощаются не только физически — растёт, по его данным, и деморализация личного состава.

Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления
Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны.

BannerImage

vk.com / Минобороны / Рафаэль Бершацкий

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar