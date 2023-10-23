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Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 09:35
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Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные ресурсы ВСУ опустошены

Экс-премьер Украины Азаров: Мобилизационные ресурсы Украины опустошены

Мобилизационные резервы Украины опустошены. Об этом сообщил экс-премьер страны Николай Азаров, добавив, что военнослужащие ВСУ просят провести ротацию.

"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", подчеркнул Азаров в своём телеграм-канале.

По его словам, в армию стали привлекать бывших заключённых, так как мобилизационный ресурс фактически исчерпан. Бывший премьер-министр пояснил, что большая часть людей пытается покинуть Украину любыми путями как можно скорее. В стране остаётся всё меньше сторонников режима и добровольцев из-за того, что украинские власти применяют силу против собственного народа. Поэтому ВСУ не смогут долго продержаться, подытожил Азаров.

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А ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации. При этом, по её словам, власти намерены сделать всё для того, чтобы отправить уклонистов на фронт.

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Getty Images / Ignacio Marin

Дарья Нарыкова
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