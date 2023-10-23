Мобилизационные резервы Украины опустошены. Об этом сообщил экс-премьер страны Николай Азаров, добавив, что военнослужащие ВСУ просят провести ротацию.

"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", — подчеркнул Азаров в своём телеграм-канале.

По его словам, в армию стали привлекать бывших заключённых, так как мобилизационный ресурс фактически исчерпан. Бывший премьер-министр пояснил, что большая часть людей пытается покинуть Украину любыми путями как можно скорее. В стране остаётся всё меньше сторонников режима и добровольцев из-за того, что украинские власти применяют силу против собственного народа. Поэтому ВСУ не смогут долго продержаться, подытожил Азаров.