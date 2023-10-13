В МО Украины заявили, что от мобилизации уклоняются сотни тысяч граждан страны
Замминистра обороны Украины Калмыкова: Сотни тысяч украинцев бегут от армии
Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова в эфире украинского телеканала заявила, что сотни тысяч украинцев всеми силами пытаются уклоняться от мобилизации, однако власти намерены сделать всё, чтобы отправить их на фронт.
"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя различные условия, чтобы избежать мобилизации", — подчеркнула политик.
Она рассказала, что МО Украины уже готовит законодательные изменения в регламент мобилизации. Подробностей об изменениях она не раскрыла.
Ранее бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине спровоцировала в стране национальную катастрофу. По его словам, обстановка на Украине сейчас достигла "опасной точки" из-за того, что власти уже без разбора отправляют собственных граждан на фронт, где их ждёт верная гибель.
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