В МО Украины заявили, что от мобилизации уклоняются сотни тысяч граждан страны

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова в эфире украинского телеканала заявила, что сотни тысяч украинцев всеми силами пытаются уклоняться от мобилизации, однако власти намерены сделать всё, чтобы отправить их на фронт.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя различные условия, чтобы избежать мобилизации", — подчеркнула политик.

Она рассказала, что МО Украины уже готовит законодательные изменения в регламент мобилизации. Подробностей об изменениях она не раскрыла.