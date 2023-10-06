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Регион
Опубликовано 6 октября 2023, 11:07
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Украинский политик предупредил, что страну ждёт самая большая мобилизация

Политик Олейник: Призыв студентов на Украине — признак всеобщей мобилизации

Заявление представителя военкомата Полтавской области Романа Истомина о том, что каждый украинец должен быть готов воевать, говорит о предстоящей всеобщей мобилизации, рассказал в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.

"Когда Зеленский был в Вашингтоне, то он, понятно, просил деньги и оружие. А ему в ответ: "А где люди? Где пушечное мясо?" И там он заверил, что будет, по сути, всеобщая мобилизация", считает Олейник.

По словам политика, есть несколько признаков всеобщей мобилизации на Украине. Сейчас власти начали возвращать уехавших украинцев, полтора миллиона из них сейчас находятся в Европе. Также власти рассматривают возможность мобилизации студентов и пенсионеров, а также людей с одним высшим образованием. Политик напомнил, что заезжавший на Украину новый министр обороны Великобритании говорил о необходимости привлекать в армию молодёжь, а в Верховной раде уже готовы рассмотреть законопроект о призыве с 17 лет.

Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации
Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации

Ранее Лайф писал, что представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен готовиться к тому, что его могут отправить на фронт.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Мышляева
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