Украинский политик предупредил, что страну ждёт самая большая мобилизация

Заявление представителя военкомата Полтавской области Романа Истомина о том, что каждый украинец должен быть готов воевать, говорит о предстоящей всеобщей мобилизации, рассказал в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.

"Когда Зеленский был в Вашингтоне, то он, понятно, просил деньги и оружие. А ему в ответ: "А где люди? Где пушечное мясо?" И там он заверил, что будет, по сути, всеобщая мобилизация", — считает Олейник.

По словам политика, есть несколько признаков всеобщей мобилизации на Украине. Сейчас власти начали возвращать уехавших украинцев, полтора миллиона из них сейчас находятся в Европе. Также власти рассматривают возможность мобилизации студентов и пенсионеров, а также людей с одним высшим образованием. Политик напомнил, что заезжавший на Украину новый министр обороны Великобритании говорил о необходимости привлекать в армию молодёжь, а в Верховной раде уже готовы рассмотреть законопроект о призыве с 17 лет.