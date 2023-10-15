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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 22:49
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Мужчин на Украине обязали явиться в военкоматы для "обновления учётных данных"

На Украине всем военнообязанным предписали явиться в центры комплектования

Все украинские военнообязанные, включая женщин-медиков, обязаны явиться в военкоматы для уточнения учётных данных. Об этом сообщило издание "Страна.ua", опубликовав обращение начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"...Долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины, и для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Прим. Лайфа) и обновить свои учётные данные", — заявил руководитель пресс-службы.

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Как объяснил Фитьо, это позволит украинским военкомам проанализировать имеющиеся людские ресурсы и правильно ими распорядиться, в частности предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто имеет на неё право. Он также напомнил, что годными к военной службе считаются мужчины от 18 до 60 лет. Требования о постановке на учёт женщин с медицинским или фармацевтическим образованием вступили в силу 1 октября. По его словам, это сделано для того, чтобы оценить резерв медработников.

А ранее Лайф писал, что на Украине придумали новую схему для тех, кто не хочет служить в ВСУ. Чтобы избежать мобилизации, мужчинам предлагают купить свидетельство о регистрации смерти через Даркнет.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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