Мужчин на Украине обязали явиться в военкоматы для "обновления учётных данных"

Все украинские военнообязанные, включая женщин-медиков, обязаны явиться в военкоматы для уточнения учётных данных. Об этом сообщило издание "Страна.ua", опубликовав обращение начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"...Долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины, и для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Прим. Лайфа) и обновить свои учётные данные", — заявил руководитель пресс-службы.

Как объяснил Фитьо, это позволит украинским военкомам проанализировать имеющиеся людские ресурсы и правильно ими распорядиться, в частности предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто имеет на неё право. Он также напомнил, что годными к военной службе считаются мужчины от 18 до 60 лет. Требования о постановке на учёт женщин с медицинским или фармацевтическим образованием вступили в силу 1 октября. По его словам, это сделано для того, чтобы оценить резерв медработников.