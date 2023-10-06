Свидетельство о смерти и ложные похороны: Украинцы придумали страшный способ откосить от службы
РИА: Украинцы покупают в Даркнете свидетельства о смерти, чтобы не служить в ВСУ
На Украине придумали новую схему для тех, кто не хочет служить в ВСУ. Чтобы избежать мобилизации, мужчинам предлагают купить свидетельства о регистрации смерти через Даркнет, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал корреспондент издания, который наткнулся на одно из таких объявлений, украинцам готовы предоставить якобы официальный документ о смерти, включить его во все базы, которые существуют на сегодняшний день, а также организовать фальшивые похороны, если это будет необходимо.
"Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги", — указано в объявлении.
Стоит такая услуга недёшево — десять тысяч долларов (более миллиона рублей).
Кстати, ранее Владимира Зеленского уличили в использовании "драконовских мер" для призыва в ряды украинской армии. Из-за острого дефицита живой силы он не гнушается мобилизовывать даже инвалидов и граждан с серьёзными ограничениями по здоровью. Помимо этого, в Незалежной время от времени вводятся запреты для мужчин, приводящие к сильному моральному упадку.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth