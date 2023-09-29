Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 20:18

Зеленского уличили в использовании "драконовских мер" для призыва в ВСУ

Asia Times: Зеленский использует "драконовские меры" для призыва в армию

Владимир Зеленский использует беспрецедентные меры, чтобы восполнять украинские войска. Об этом сообщает гонконгская газета Asia Times.

"Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей", — указано в статье.

В материале подчёркивается, что Зеленский в связи с нехваткой живой силы не гнушается распространением мобилизации на граждан, которые имеют определённую группу инвалидности и иные серьёзные ограничения. Кроме того, в стране регулярно вводятся запреты для лиц мужского пола, которые приводят к моральному упадку среди них.

В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

Ранее бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине спровоцировала в стране национальную катастрофу.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров