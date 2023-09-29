Зеленского уличили в использовании "драконовских мер" для призыва в ВСУ
Asia Times: Зеленский использует "драконовские меры" для призыва в армию
Владимир Зеленский использует беспрецедентные меры, чтобы восполнять украинские войска. Об этом сообщает гонконгская газета Asia Times.
"Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей", — указано в статье.
В материале подчёркивается, что Зеленский в связи с нехваткой живой силы не гнушается распространением мобилизации на граждан, которые имеют определённую группу инвалидности и иные серьёзные ограничения. Кроме того, в стране регулярно вводятся запреты для лиц мужского пола, которые приводят к моральному упадку среди них.
Ранее бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине спровоцировала в стране национальную катастрофу.
t.me / Zelenskiy / Official