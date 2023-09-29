В материале подчёркивается, что Зеленский в связи с нехваткой живой силы не гнушается распространением мобилизации на граждан, которые имеют определённую группу инвалидности и иные серьёзные ограничения. Кроме того, в стране регулярно вводятся запреты для лиц мужского пола, которые приводят к моральному упадку среди них.