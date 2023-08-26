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26 августа, 10:21

В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

На Украине задержали военкомов, которые за деньги помогали уклонистам

<p>Обыски в военкомате на Украине. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SBUkr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

Обыски в военкомате на Украине. Обложка © Telegram / Служба безопасности Украины

Три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий были задержаны в Киеве, Одессе и Харьковской области. Они за деньги предоставляли уклонистам возможность избежать призыва в армию и помогали выехать за границу, сообщили в СБУ.

"Стоимость таких "услуг" составляла до десяти тысяч долларов", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Задержанные продавали фальшивые медсправки о наличии тяжёлых диагнозов, которые использовались для выезда за границу. В Харьковской области задержан руководитель районного военкомата, который заработал на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен (почти 298 тысяч долларов).

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Он привлёк к незаконной деятельности трёх чиновников местной больницы, которые содействовали снятию с военного учёта призывников. В Одессе была ликвидирована коррупционная схема, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех глав областных военкоматов. Такое решение было принято по результатам проверки на коррупцию.

Илья Суриков
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