В военкоматах на Украине вскрыли масштабный бизнес по переправке уклонистов за рубеж

Три военных чиновника из военкоматов и глава одной из киевских военно-медицинских комиссий были задержаны в Киеве, Одессе и Харьковской области. Они за деньги предоставляли уклонистам возможность избежать призыва в армию и помогали выехать за границу, сообщили в СБУ.

"Стоимость таких "услуг" составляла до десяти тысяч долларов", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Задержанные продавали фальшивые медсправки о наличии тяжёлых диагнозов, которые использовались для выезда за границу. В Харьковской области задержан руководитель районного военкомата, который заработал на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен (почти 298 тысяч долларов).

Он привлёк к незаконной деятельности трёх чиновников местной больницы, которые содействовали снятию с военного учёта призывников. В Одессе была ликвидирована коррупционная схема, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.