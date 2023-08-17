Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех глав областных военкоматов после результатов проверки на коррупцию. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Тем самым глава государства утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа. Тогда Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти должности военных, которые были в зоне боевых действий.