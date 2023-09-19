Жители Львова отбили мужчину, которого жёстко пытались задержать на улице

Сотрудники территориального центра комплектации во Львове жестоко избили мужчину, подлежащего мобилизации. Происходившее запечатлели на камеру очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как уклониста насильно пытаются усадить в микроавтобус, чтобы отправить на фронт. Для этого призывника даже швыряют о землю.

Насильственная мобилизация во Львове. Видео © t.me / УНИАН

Комментируя происходящее, местные жители выразили серьёзное негодование. Автор видеоролика несколько раз оскорбил сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. Лайфа), на что силовики ответили тем же. Диалог с местным жителем отвлёк представителей военкомата, и уклонисту удалось сбежать.

"Что вы его трогаете? Вы хуже кацапов!" — обратился к людям в форме автор видео.

Военкомат Львовской области заявил, что по данному факту руководством областного ТЦК назначена служебная проверка.