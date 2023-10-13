Украинские школьники нередко сталкиваются с буллингом, если их отцы отказались вступать в ВСУ и отстаивать интересы киевского режима. О травле детей журналистам рассказал сдавшийся в плен боец 77-й аэромобильной бригады армии Незалежной Александр Геращенко.

По словам сложившего оружие солдата, мужское население Украины не хочет воевать, но зачастую вынуждено это делать, дабы защитить своих детей. Прятки от мобилизации не пользуются в стране почётом, поэтому отвечать за отцов-дезертиров приходится малышам, которых задирают сверстники.

"У кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме или прятался. В школе могут обзывать детей: "Мой отец воевал, а твой убегал". Поэтому люди воюют", — поделился Геращенко с РИА "Новости".