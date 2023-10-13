Пленный боец ВСУ рассказал о травле детей на Украине за отказ отцов воевать
Украинские школьники нередко сталкиваются с буллингом, если их отцы отказались вступать в ВСУ и отстаивать интересы киевского режима. О травле детей журналистам рассказал сдавшийся в плен боец 77-й аэромобильной бригады армии Незалежной Александр Геращенко.
По словам сложившего оружие солдата, мужское население Украины не хочет воевать, но зачастую вынуждено это делать, дабы защитить своих детей. Прятки от мобилизации не пользуются в стране почётом, поэтому отвечать за отцов-дезертиров приходится малышам, которых задирают сверстники.
"У кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме или прятался. В школе могут обзывать детей: "Мой отец воевал, а твой убегал". Поэтому люди воюют", — поделился Геращенко с РИА "Новости".
Между тем ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили 1,5 тысячи националистов на Донецком и 385 — на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine