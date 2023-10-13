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Опубликовано 12 октября 2023, 21:49
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Офис Зеленского нагло переложил вину за провал наступления ВСУ на западных союзников

Подоляк переложил вину за провал контрнаступления ВСУ на Запад

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото © Getty Images / Metin Aktas

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото © Getty Images / Metin Aktas

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. Из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика", утверждает он.

По словам Подоляка, осенью 2022 года Украина вела активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче боевой техники. Но процесс "очень медленно разворачивался, логистика отрабатывалась, происходило множество согласований, заметил он и согласился с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.

"Мы с вами из графика выпадаем на шесть – девять месяцев", — высказал мнение Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

Он призвал Запад поставлять ВСУ запрошенную помощь "в максимальном объёме и максимально быстро".

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Буданов же признал, что ВСУ выбились из графика, но сразу поспешил оправдаться. Он пытался заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у украинской армии ещё есть шанс.

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Андрей Бражников
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