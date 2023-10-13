Офис Зеленского нагло переложил вину за провал наступления ВСУ на западных союзников

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. Из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика", утверждает он.

По словам Подоляка, осенью 2022 года Украина вела активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче боевой техники. Но процесс "очень медленно разворачивался, логистика отрабатывалась, происходило множество согласований, заметил он и согласился с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.

"Мы с вами из графика выпадаем на шесть – девять месяцев", — высказал мнение Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

Он призвал Запад поставлять ВСУ запрошенную помощь "в максимальном объёме и максимально быстро".