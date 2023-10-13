Регион

Уведомления отключены

12 октября, 21:49

Офис Зеленского нагло переложил вину за провал наступления ВСУ на западных союзников

Подоляк переложил вину за провал контрнаступления ВСУ на Запад

<p>Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото © Getty Images / Metin Aktas</p>

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото © Getty Images / Metin Aktas

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк возложил вину за провалы украинской армии на Запад. Из-за промедления с поставками оружия контрнаступление ВСУ "выпало из графика", утверждает он.

По словам Подоляка, осенью 2022 года Украина вела активные переговоры с зарубежными партнёрами о передаче боевой техники. Но процесс "очень медленно разворачивался, логистика отрабатывалась, происходило множество согласований, заметил он и согласился с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым.

"Мы с вами из графика выпадаем на шесть – девять месяцев", — высказал мнение Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

Он призвал Запад поставлять ВСУ запрошенную помощь "в максимальном объёме и максимально быстро".

Войска РФ не дали ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в Херсонской области

Войска РФ не дали ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в Херсонской области

Буданов же признал, что ВСУ выбились из графика, но сразу поспешил оправдаться. Он пытался заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у украинской армии ещё есть шанс.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров