Буданов сделал неутешительное признание о контрнаступлении ВСУ
Глава ГУР МО Украины Буданов признал, что ВСУ выбились из графика
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с контрнаступлением ВСУ есть проблемы: оно идёт не по графику.
"Мы из него выбились", — заявил украинский военачальник в интервью "Украинской правде".
Вместе с тем Буданов поспешил оправдаться, пытаясь заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у ВСУ ещё есть шанс.
Ранее Буданов уже говорил, что у ВСУ не получится завершить конфликт военным парадом в Москве. Начальник ГУР признал мощь Российской армии, отметив, что вооружённые конфликты происходили в стране на протяжении всей её истории, что только укрепляет мысль о том, что Москва никогда не сдастся. Кстати, после его слов в украинских верхах заметили некоторые перемены: в Киеве наконец начали принимать суровые реалии конфликта с Россией.
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