Буданов сделал неутешительное признание о контрнаступлении ВСУ

Вместе с тем Буданов поспешил оправдаться, пытаясь заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у ВСУ ещё есть шанс.

Ранее Буданов уже говорил, что у ВСУ не получится завершить конфликт военным парадом в Москве. Начальник ГУР признал мощь Российской армии, отметив, что вооружённые конфликты происходили в стране на протяжении всей её истории, что только укрепляет мысль о том, что Москва никогда не сдастся. Кстати, после его слов в украинских верхах заметили некоторые перемены: в Киеве наконец начали принимать суровые реалии конфликта с Россией.