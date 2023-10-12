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Опубликовано 12 октября 2023, 07:43
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Буданов сделал неутешительное признание о контрнаступлении ВСУ

Глава ГУР МО Украины Буданов признал, что ВСУ выбились из графика

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с контрнаступлением ВСУ есть проблемы: оно идёт не по графику.

"Мы из него выбились", — заявил украинский военачальник в интервью "Украинской правде".

Вместе с тем Буданов поспешил оправдаться, пытаясь заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у ВСУ ещё есть шанс.

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Ранее Буданов уже говорил, что у ВСУ не получится завершить конфликт военным парадом в Москве. Начальник ГУР признал мощь Российской армии, отметив, что вооружённые конфликты происходили в стране на протяжении всей её истории, что только укрепляет мысль о том, что Москва никогда не сдастся. Кстати, после его слов в украинских верхах заметили некоторые перемены: в Киеве наконец начали принимать суровые реалии конфликта с Россией.

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Getty Images / Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency

Николь Вербер
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