Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ не закончат конфликт военным парадом в Москве
На Украине признали мощь Российской армии и заявили, что не смогут завершить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Об этом в беседе с изданием Economist сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — пояснил Буданов.
По его словам, вооружённые конфликты происходили в России на протяжении всей её истории, что только укрепляет его в понимании, что эта страна вряд ли когда-то сдастся.
Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.
t.me / Кирилл Буданов