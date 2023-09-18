Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

На Украине признали мощь Российской армии и заявили, что не смогут завершить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Об этом в беседе с изданием Economist сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — пояснил Буданов.

По его словам, вооружённые конфликты происходили в России на протяжении всей её истории, что только укрепляет его в понимании, что эта страна вряд ли когда-то сдастся.