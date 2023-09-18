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17 сентября, 21:37

Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ не закончат конфликт военным парадом в Москве

На Украине признали мощь Российской армии и заявили, что не смогут завершить конфликт с Россией военным парадом в Москве. Об этом в беседе с изданием Economist сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве", — пояснил Буданов.

По его словам, вооружённые конфликты происходили в России на протяжении всей её истории, что только укрепляет его в понимании, что эта страна вряд ли когда-то сдастся.

Бывший американский разведчик заявил о победе России над США по умолчанию

Бывший американский разведчик заявил о победе России над США по умолчанию

Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.

Обложка ©

t.me / Кирилл Буданов

Анатолий Симоненко
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