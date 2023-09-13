Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным, выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.

"Уверены в том, что Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", — сказал он.