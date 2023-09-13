Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным, выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.
"Уверены в том, что Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", — сказал он.
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Сегодня он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, где осмотрел его ключевые объекты. После этого лидеры двух стран провели переговоры, затронув вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. Ким Чен Ын заявил, что наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он понадеялся, что две страны будут всегда вместе противостоять империализму. Далее лидеры государств отправились на официальный обед.
ТАСС / Артём Геодакян