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13 сентября, 09:24

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным, выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии.

"Уверены в том, что Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", — сказал он.

Беседа Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась

Беседа Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Сегодня он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, где осмотрел его ключевые объекты. После этого лидеры двух стран провели переговоры, затронув вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. Ким Чен Ын заявил, что наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он понадеялся, что две страны будут всегда вместе противостоять империализму. Далее лидеры государств отправились на официальный обед.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
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