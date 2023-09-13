Лайф узнал, чем угощали Путина и Ким Чен Ына на Восточном
Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына
Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед, где их угостили пельменями с камчатским крабом, осетриной и салатом из утки с инжиром и нектарином. Фото меню оказалось в распоряжении Лайфа.
Также лидеры отведали уху из белого амура, антрекот из мраморной говядины с запечёнными овощами, а на десерт — бруснику таёжную с кедровыми орехами и сгущённым молоком.
Меню обеда Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Фото © LIFE
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне, 12 сентября. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.