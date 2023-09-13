Лайф узнал, чем угощали Путина и Ким Чен Ына на Восточном

Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед, где их угостили пельменями с камчатским крабом, осетриной и салатом из утки с инжиром и нектарином. Фото меню оказалось в распоряжении Лайфа.