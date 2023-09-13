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13 сентября, 07:55

Лайф узнал, чем угощали Путина и Ким Чен Ына на Восточном

Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына

<p>Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед, где их угостили пельменями с камчатским крабом, осетриной и салатом из утки с инжиром и нектарином. Фото меню оказалось в распоряжении Лайфа.

Также лидеры отведали уху из белого амура, антрекот из мраморной говядины с запечёнными овощами, а на десерт — бруснику таёжную с кедровыми орехами и сгущённым молоком.

Меню обеда Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Фото © LIFE

Меню обеда Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Фото © LIFE

Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР

Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне, 12 сентября. 13 сентября он вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.

Александр Юнашев
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  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Амурская область

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