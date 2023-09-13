Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР

На космодроме Восточный скоро начнутся переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Корреспондент Лайфа снял, как работает служба безопасности северокорейского лидера: в ходе подготовки к переговорам сотрудники протёрли стул и даже провели его краш-тест.