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13 сентября, 05:38

Помощники Ким Чен Ына устроили краш-тест стула перед переговорами лидеров России и КНДР

Служба безопасности Ким Чен Ына "подготовила" стул к переговорам с Путиным

На космодроме Восточный скоро начнутся переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Корреспондент Лайфа снял, как работает служба безопасности северокорейского лидера: в ходе подготовки к переговорам сотрудники протёрли стул и даже провели его краш-тест.

Служба безопасности Ким Чен Ына подготавливает его стул перед переговорами с Владимиром Путиным. Видео © LIFE

Напомним, сегодня утром Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер встретил северокорейского коллегу у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей космодрома и поприветствовал его. Кстати, Ким Чен Ын даже оставил отзыв в книге почётных гостей. Он написал: "Это покорители космоса. Слава России будет процветать".

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Александр Юнашев
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