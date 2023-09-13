ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 05:11

Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей на космодроме Восточный

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей на космодроме Восточный. Перевод фразы звучит так: "Это покорители космоса. Слава России будет процветать".

Ким Чен Ын расписался в книге почётных гостей на космодроме Восточный. Видео © LIFE

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. По мнению политика, его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. Сегодня утром он на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства встретил северокорейского коллегу у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей космодрома и поприветствовал его.

Планируется, что лидеры двух стран проведут переговоры. Как считают эксперты, визит Ким Чен Ына формирует новую геополитическую реальность. При этом и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог России и КНДР вернулся в доковидное русло.

Украине посоветовали распрощаться с иллюзиями из-за визита Ким Чен Ына в Россию
Украине посоветовали распрощаться с иллюзиями из-за визита Ким Чен Ына в Россию
BannerImage

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar