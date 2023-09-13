Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей на космодроме Восточный
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей на космодроме Восточный. Перевод фразы звучит так: "Это покорители космоса. Слава России будет процветать".
Ким Чен Ын расписался в книге почётных гостей на космодроме Восточный. Видео © LIFE
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. По мнению политика, его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. Сегодня утром он на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства встретил северокорейского коллегу у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей космодрома и поприветствовал его.
Планируется, что лидеры двух стран проведут переговоры. Как считают эксперты, визит Ким Чен Ына формирует новую геополитическую реальность. При этом и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог России и КНДР вернулся в доковидное русло.
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