Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей на космодроме Восточный. Перевод фразы звучит так: "Это покорители космоса. Слава России будет процветать".

Планируется, что лидеры двух стран проведут переговоры. Как считают эксперты, визит Ким Чен Ына формирует новую геополитическую реальность. При этом и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог России и КНДР вернулся в доковидное русло.