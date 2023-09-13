Эксперт рассказал, чего ожидать от визита Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию отслеживают все международные информационные агентства. О том, чего ожидать от переговоров глав двух государств, рассказал военный эксперт Александр Тюрменко в беседе с изданием EADaily.

"Что касается наших нынешних отношений с КНДР и Республикой Корея, то все существующие ныне реалии завязаны на то, что мы не наложили в своё время вето на введение санкций против Северной Кореи. <...> Мы опасались в то время сближаться с официальным Пхеньяном. <...> Скажем прямо, мы не хотели ссориться тогда с США... И у нас были в последние десятилетия очень неплохие отношения с Южной Кореей", — объяснил специалист.

Однако официальный Сеул развязал Москве руки, когда начал поставлять вооружение на Украину для ведения боевых действий против нашей страны. По словам Тюрменко, это был "нож в спину". Со стороны России было много экономических и торговых заказов, она помогла Южной Корее поднять судостроение, а та обесценила всё достигнутое "в политическом, экономическом, культурном диалоге".