Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что его визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом глава зарубежного государства заявил по прибытии в Приморский край.

Сойдя с поезда, политик признался, что рад вновь посетить РФ. Прошлый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. По словам главы КНДР, это его первая поездка за границу после мирового социального кризиса в здравоохранительном секторе.