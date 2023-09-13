Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 23:11

Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой

<p>Ким Чен Ын и Александр Козлов в Приморском крае. Обложка © <a href="http://kcna.kp/ru/media/photo/q/22eab7a9ccc8e5cee7db2e3c4198a4adffe8508779b8f451886daa9bd4d06944.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК </a></p>

Ким Чен Ын и Александр Козлов в Приморском крае. Обложка © ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что его визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом глава зарубежного государства заявил по прибытии в Приморский край.

Сойдя с поезда, политик признался, что рад вновь посетить РФ. Прошлый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. По словам главы КНДР, это его первая поездка за границу после мирового социального кризиса в здравоохранительном секторе.

"Это ясное проявление позиции нашей партии и правительства, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений", — приводит слова политика ЦТАК.

В Госдуме сделали неутешительный прогноз для США из-за визита Ким Чен Ына в Россию

В Госдуме сделали неутешительный прогноз для США из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщали ранее в Кремле.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров