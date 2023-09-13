Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой
Ким Чен Ын и Александр Козлов в Приморском крае. Обложка © ЦТАК
Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что его визит в Россию демонстрирует важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом глава зарубежного государства заявил по прибытии в Приморский край.
Сойдя с поезда, политик признался, что рад вновь посетить РФ. Прошлый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. По словам главы КНДР, это его первая поездка за границу после мирового социального кризиса в здравоохранительном секторе.
"Это ясное проявление позиции нашей партии и правительства, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений", — приводит слова политика ЦТАК.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщали ранее в Кремле.