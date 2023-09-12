Опубликованы первые кадры с прибывшим в Россию Ким Чен Ыном
Журналист Зарубин: Ким Чен Ын прибыл в Россию
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Россию, где у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным. Кадры встречи северокорейского лидера опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На станции Хасан в Приморском крае политика встретил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Ким Чен Ын прибыл в Россию. Видео © t.me / zarubinreporter
Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Лидер КНДР выехал в Россию спецпоездом вместе с главой МИД и военными. Как рассказали в Кремле, в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и сотрудничество, а также торгово-экономические связи между государствами. Кроме того, они затронут ситуацию в регионе и международную обстановку. При этом Песков допустил, что при необходимости Россия готова обсудить с КНДР и санкции СБ ООН.