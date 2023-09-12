Опубликованы первые кадры с прибывшим в Россию Ким Чен Ыном

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Россию, где у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным. Кадры встречи северокорейского лидера опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На станции Хасан в Приморском крае политика встретил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.