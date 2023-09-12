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11 сентября, 23:24

Ким Чен Ын вместе с главой МИД выехал в Россию на спецпоезде

ЦТАК: Ким Чен Ын выехал в Россию спецпоездом вместе с главой МИД и военными

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, чтобы нанести визит в Россию. Обложка © <a href="http://kcna.kp/ru/media/photo/q/d35c29e84fcc9ced266719673c01628b3ba3adf797e5a4d2bcb060d8a32cefb1.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральное телеграфное агентство Кореи</a></p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, чтобы нанести визит в Россию. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, чтобы нанести визит в Россию. Судя по фотографиям, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), его сопровождают глава МИД Цой Сон Хи и ряд высокопоставленных членов военного руководства страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

"Генеральный секретарь ТПК и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Российскую Федерацию. Его сопровождают главные кадры партии, правительства и силовых ведомств", — сказано в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

На опубликованных фотографиях также можно увидеть зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоля и начальника отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона.


В Кремле раскрыли подробности визита Ким Чен Ына в Россию

В Кремле раскрыли подробности визита Ким Чен Ына в Россию

Напомним, вчера в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента Владимира Путина.

Анатолий Симоненко
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