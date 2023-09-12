Ким Чен Ын вместе с главой МИД выехал в Россию на спецпоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября, чтобы нанести визит в Россию. Судя по фотографиям, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), его сопровождают глава МИД Цой Сон Хи и ряд высокопоставленных членов военного руководства страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

"Генеральный секретарь ТПК и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Российскую Федерацию. Его сопровождают главные кадры партии, правительства и силовых ведомств", — сказано в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед поездкой в Россию. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

На опубликованных фотографиях также можно увидеть зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоля и начальника отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона.

