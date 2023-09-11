Кремль официально сообщил о скором визите Ким Чен Ына в Россию

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Об этом информирует в понедельник, 11 сентября, пресс-служба Кремля. В сообщении оговорено, что визит состоится по приглашению президента Владимира Путина.

А 12 июня, в День России, Ким Чен Ын заявил о поддержке российского народа и пожелал "победы над империалистами". Северокорейский лидер подчеркнул, что борьба российской нации против растущей угрозы и "вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь" страны, входит в новую переломную фазу.