Песков объяснил обмен письмами между Путиным и Ким Чен Ыном

Россия и КНДР постоянно работают над поддержанием добрых отношений, построенных на взаимоуважении, и продолжают контакты на самых различных уровнях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Вашингтона о том, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын обменивались письмами.

"Москва и Пхеньян поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, мы имеем в виду развивать [их] дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", — подчеркнул представитель Кремля.