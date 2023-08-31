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31 августа, 09:58

Песков объяснил обмен письмами между Путиным и Ким Чен Ыном

Песков: РФ и КНДР поддерживают и развивают добрые, взаимоуважительные отношения

<p>Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия и КНДР постоянно работают над поддержанием добрых отношений, построенных на взаимоуважении, и продолжают контакты на самых различных уровнях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Вашингтона о том, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын обменивались письмами.

"Москва и Пхеньян поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, мы имеем в виду развивать [их] дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, что российская делегация находилась в КНДР с 25 по 27 июля. Поездка была приурочена в том числе к семидесятилетию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе переговоров передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина. Также российская делегация посетила военный парад в Пхеньяне.

Юрий Лысенко
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