Шойгу с 25 по 27 июля посетит КНДР

В период с 25 по 27 июля делегация из РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит КНДР. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что делегация примет участие в торжествах, посвящённых "70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов".

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", — уточнили в Минобороны.