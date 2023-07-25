Регион

Уведомления отключены

25 июля, 07:41

Шойгу с 25 по 27 июля посетит КНДР

Шойгу посетит КНДР на празднование юбилея победы в войне 1950–1953 годов

В период с 25 по 27 июля делегация из РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит КНДР. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что делегация примет участие в торжествах, посвящённых "70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов".

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", — уточнили в Минобороны.

КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что российские предприятия ОПК сумели быстро нарастить производство востребованных образцов вооружения для ВС РФ.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров