КНДР запустила баллистическую ракету

В понедельник, 24 июля, КНДР осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Как уточняет японский телеканал NHK, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам и сообщать о них властям.