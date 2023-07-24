КНДР запустила баллистическую ракету
В понедельник, 24 июля, КНДР осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.
Как уточняет японский телеканал NHK, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам и сообщать о них властям.
А ранее, 22 июля, КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Запуск произошёл около четырёх утра по местному времени (22:00 мск 21 июля). Южнокорейские и американские специалисты изучают подробные характеристики ракет.
ТАСС / EPA / KCNA