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24 июля, 15:39

КНДР запустила баллистическую ракету

В понедельник, 24 июля, КНДР осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Как уточняет японский телеканал NHK, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам и сообщать о них властям.

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А ранее, 22 июля, КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Запуск произошёл около четырёх утра по местному времени (22:00 мск 21 июля). Южнокорейские и американские специалисты изучают подробные характеристики ракет.

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ТАСС / EPA / KCNA

Александра Вишнякова
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