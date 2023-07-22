КНДР осуществила запуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск произошёл около четырёх утра 22 июля по местному времени (22:00 мск 21 июля). В настоящее время южнокорейские и американские специалисты изучают подробные характеристики ракет.