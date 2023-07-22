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21 июля, 23:11

КНДР осуществила запуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск произошёл около четырёх утра 22 июля по местному времени (22:00 мск 21 июля). В настоящее время южнокорейские и американские специалисты изучают подробные характеристики ракет.

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А 19 июля КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Предположительно, это был баллистический реактивный снаряд.

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Yonhap

Лариса Сафронова
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