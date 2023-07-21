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21 июля, 02:38

В Сеуле предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия станет концом КНДР

Использование ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США уничтожит существование этой страны. Об этом говорится в заявлении южнокорейского Министерства национальной обороны.

"В случае любой ядерной атаки против Республики Корея и США власти КНДР столкнутся с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса", — приводит заявление ведомства агентство Yonhap.

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В ведомстве также отметили, что это нападение приведёт к концу северокорейского режима.

Ранее Лайф писал, что ВМС Южной Кореи, США и Японии отработали оборону на случай угрозы нападения КНДР. В манёврах участвовали три эсминца с американской корабельной многофункциональной противоракетной системой Aegis.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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