В Сеуле предупредили Пхеньян, что применение ядерного оружия станет концом КНДР

Использование ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США уничтожит существование этой страны. Об этом говорится в заявлении южнокорейского Министерства национальной обороны.

"В случае любой ядерной атаки против Республики Корея и США власти КНДР столкнутся с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса", — приводит заявление ведомства агентство Yonhap.

В ведомстве также отметили, что это нападение приведёт к концу северокорейского режима.