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11 июля, 15:57

Шойгу: Предприятия ОПК быстро нарастили производство и поставки вооружения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли быстро нарастить производство востребованных образцов вооружения для армии. По его словам, вся эта работа началась ещё в 2022 году.

"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", — сказал Шойгу журналистам.

Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа

Шойгу в Татарстане проверил выполнение гособоронзаказа

Министр добавил, что кроме производства необходимого вооружения в стране также удалось обеспечить его ускоренные поставки в войска.

Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что иностранная разведка собирает данные о работе ВС РФ и отмечает их высокую эффективность.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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