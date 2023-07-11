Шойгу: Предприятия ОПК быстро нарастили производство и поставки вооружения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогли быстро нарастить производство востребованных образцов вооружения для армии. По его словам, вся эта работа началась ещё в 2022 году.

"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", — сказал Шойгу журналистам.

Министр добавил, что кроме производства необходимого вооружения в стране также удалось обеспечить его ускоренные поставки в войска.