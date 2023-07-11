Шойгу рассказал о выводах иностранной разведки насчёт Российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что разведки США и других стран НАТО следят за боевой работой российских войск в ходе военной спецоперации, отмечают их высокую эффективность.

"Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", — рассказал министр журналистам.

По словам Шойгу, иностранная разведка отмечает высокую эффективность линий обороны и минных заграждений ВС РФ. Также там заявляют о качественной работе авиации по упреждающим ударам по целям противника. Министр добавил, что иностранная разведка особенно подчёркивает "высочайшую стойкость" военных РФ.