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11 июля, 15:49

Шойгу рассказал о выводах иностранной разведки насчёт Российской армии

Шойгу: Иностранная разведка отмечает высокую эффективность российской обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что разведки США и других стран НАТО следят за боевой работой российских войск в ходе военной спецоперации, отмечают их высокую эффективность.

"Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО", — рассказал министр журналистам.

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По словам Шойгу, иностранная разведка отмечает высокую эффективность линий обороны и минных заграждений ВС РФ. Также там заявляют о качественной работе авиации по упреждающим ударам по целям противника. Министр добавил, что иностранная разведка особенно подчёркивает "высочайшую стойкость" военных РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что украинские военные продолжают свои безуспешные "мясные штурмы" в попытке прорвать оборону российских войск.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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