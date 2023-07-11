Шойгу заявил, что Путин дважды в сутки получает доклады по обстановке в зоне СВО
Президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в зоне спецоперации дважды в сутки. Об этом сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединённой группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", — сказал он журналистам.
Ранее в Кремле уже рассказывали, что Владимир Путин регулярно лично поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации на Украине. Российский лидер традиционно предпочитает иметь разные источники информации, особенно когда речь идёт об СВО.
ТАСС / Вадим Савицкий