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11 июля, 15:38

Шойгу заявил, что Путин дважды в сутки получает доклады по обстановке в зоне СВО

Президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в зоне спецоперации дважды в сутки. Об этом сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединённой группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", сказал он журналистам.

В Кремле рассказали, откуда Путин получает данные о ходе СВО

В Кремле рассказали, откуда Путин получает данные о ходе СВО

Ранее в Кремле уже рассказывали, что Владимир Путин регулярно лично поддерживает связь с ответственными на местах по теме спецоперации на Украине. Российский лидер традиционно предпочитает иметь разные источники информации, особенно когда речь идёт об СВО.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Вишнякова
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