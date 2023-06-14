В Кремле рассказали, откуда Путин получает данные о ходе СВО
Песков: Путин получает данные по СВО в том числе от командиров, только закончивших бой
Президент Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции из многих источников, в том числе от командиров на местах и военкоров. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что у главы государства есть возможность иметь представление о реальной картине на местах. В этом, со слов Пескова, заключается сильная сторона нашего президента, он эту практику будет продолжать.
"Президент получает информацию из множества источников, это и официальные ежедневные доклады Минобороны, он всё-таки Верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, и общение с командирами, которые на местах буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя, это и общение с ранеными в госпитале, и СМИ, конечно", — заключил представитель Кремля.
Напомним, что 13 июня президент провёл встречу с военкорами, на которой широко обсуждалась тема специальной военной операции. В ходе этой встречи Путин раскрыл данные о потерях ВСУ при контрнаступлении, ответил на вопросы о сроках ротации мобилизованных, выразил мнение, что российским военным нужно больше беспилотников, откровенно рассказал, что СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов.