В Кремле рассказали, откуда Путин получает данные о ходе СВО

Президент Владимир Путин получает информацию о ходе специальной военной операции из многих источников, в том числе от командиров на местах и военкоров. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что у главы государства есть возможность иметь представление о реальной картине на местах. В этом, со слов Пескова, заключается сильная сторона нашего президента, он эту практику будет продолжать.