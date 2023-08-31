КНДР сымитировала нанесение ядерного удара по Южной Корее
ЦТАК: КНДР сымитировала нанесение ядерного удара по Северной Корее в ходе учений
КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА), в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Учения имитировали удары тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли", — говорится в сообщении агентства.
По данным ЦТАК, в рамках учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены в северо-восточном направлении две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.
КНДР сделала это в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, проходящие с 21 по 31 августа. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране.
Ранее Лайф писал, что КНДР произвела пуск ракеты. Предположительно, это был баллистический реактивный снаряд. Предупреждение об этом выпустила Береговая охрана Японии.
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