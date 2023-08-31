КНДР сымитировала нанесение ядерного удара по Южной Корее

КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА), в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Учения имитировали удары тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли", — говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, в рамках учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены в северо-восточном направлении две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.

КНДР сделала это в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, проходящие с 21 по 31 августа. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране.