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31 августа, 03:19

КНДР сымитировала нанесение ядерного удара по Южной Корее

ЦТАК: КНДР сымитировала нанесение ядерного удара по Северной Корее в ходе учений

КНДР в ночь со среды на четверг провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА), в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Учения имитировали удары тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли", — говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, в рамках учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены в северо-восточном направлении две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.

КНДР сделала это в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, проходящие с 21 по 31 августа. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране.

Ещё одна попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

Ещё одна попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

Ранее Лайф писал, что КНДР произвела пуск ракеты. Предположительно, это был баллистический реактивный снаряд. Предупреждение об этом выпустила Береговая охрана Японии.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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