Япония заявила о новых ракетных испытаниях КНДР
Береговая охрана Японии: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету
КНДР произвела пуск ракеты. Предположительно, это был баллистический реактивный снаряд. Предупреждение об этом выпустила Береговая охрана Японии.
Служба призвала суда, которые находятся в районе возможного падения обломков ракеты, не приближаться к ним. При обнаружении таковых следует немедленно связаться с властями Японии.
По данным береговой охраны, ракета уже упала, однако, куда именно, не уточняется. По данным японского общественного телевидения, это место находится за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Ранее Лайф сообщал, что в КНДР неудачей завершилась вторая по счёту попытка запустить разведывательный спутник. Подвела одна из ступеней ракеты-носителя.
"Нодон синмун"