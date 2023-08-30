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30 августа, 15:34

Япония заявила о новых ракетных испытаниях КНДР

Береговая охрана Японии: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

КНДР произвела пуск ракеты. Предположительно, это был баллистический реактивный снаряд. Предупреждение об этом выпустила Береговая охрана Японии.

Служба призвала суда, которые находятся в районе возможного падения обломков ракеты, не приближаться к ним. При обнаружении таковых следует немедленно связаться с властями Японии.

По данным береговой охраны, ракета уже упала, однако, куда именно, не уточняется. По данным японского общественного телевидения, это место находится за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

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Ранее Лайф сообщал, что в КНДР неудачей завершилась вторая по счёту попытка запустить разведывательный спутник. Подвела одна из ступеней ракеты-носителя.

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"Нодон синмун"

Андрей Григорьев
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