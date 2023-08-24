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24 августа, 01:57

Ещё одна попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

ЦТАК: Вторая попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

Неудачей завершилась вторая по счёту попытка КНДР запустить разведывательный спутник, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным издания, полёт первой и второй ступеней ракеты-носителя проходил нормально, однако нештатная ситуация произошла во время полёта третьей ступени. ЦТАК сообщает, что случилась ошибка в системе аварийной детонации.

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Напомним, что в конце мая произошла авария при запуске разведывательного спутника КНДР — объект не достиг цели и упал в Жёлтое море. Сообщалось, что это случилось из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива. Также в докладе на расширенном заседании восьмого пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР политбюро назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьёзным" изъяном в ходе выполнения задач по укреплению обороноспособности страны.

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ТАСС / AP

Кузьма Спирин
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