Ещё одна попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

По данным издания, полёт первой и второй ступеней ракеты-носителя проходил нормально, однако нештатная ситуация произошла во время полёта третьей ступени. ЦТАК сообщает, что случилась ошибка в системе аварийной детонации.

Напомним, что в конце мая произошла авария при запуске разведывательного спутника КНДР — объект не достиг цели и упал в Жёлтое море. Сообщалось, что это случилось из-за поломки в работе двигателя и нестабильности топлива. Также в докладе на расширенном заседании восьмого пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР политбюро назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьёзным" изъяном в ходе выполнения задач по укреплению обороноспособности страны.